Москва, , 15:58 — REGNUM Малые гидроэлектростанции могут стать прорывным решением энергетических проблем отдалённых регионов России. Об этом 11 ноября заявил член правления, первый заместитель генерального директора «РусГидро» Роман Бердников на телеканале «Россия 24».

Плотина гидроэлектростанции Bob Gundersen

«Мы уделяем большое внимание и малым ГЭС. Малыми ГЭС мы активно занимаемся, и они играют особую роль, особенно для тех регионов, где удалённые населённые пункты, удалённые посёлки», — заявил Бердников.

«Имеет смысл поставить малую ГЭС, которая не имеет водохранилища, где нужна зону определённую затапливать, она более локальная для потребителей — это важно, так как не нужно тащить линию электропередач, которая тоже занимает занимает большие затраты», — подчеркнул он.