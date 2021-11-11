Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Евросоюз следит за тем, как в Грузии соблюдают права бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом 11 ноября заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель

Посол прокомментировал видео, как экс-президент активно сопротивляется его переводу в больницу на территории тюрьмы в Тбилиси.

«Мы видели определённые кадры с его камеры. Всё это порождает вопросы. В этом деле очень важно, чтобы были полностью соблюдены как местное законодательство, так и Европейская конвенция по правам человека», — сказал Харцель.

Он также отметил, что важно следить за состоянием здоровья Саакашвили и соблюдать рекомендации врачей.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. Сторонники Саакашвили всё равно настаивают, что он может умереть, они требуют перевести его в частную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату.

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