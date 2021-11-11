Москва, , 15:57 — REGNUM Новую зарядку для электробусов начнут тестировать в Москве, сообщил 11 ноября вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Электробус Mos.ru

Испытания начнутся 13 ноября на 791 маршруте. Экспериментальная технология называется «обратный пантограф». Сейчас пантографы установлены на крыше электробусов, они поднимаются, когда машина подъезжает к станции. Недостатком является большой вес оборудования, из-за чего инженеры предложили поменять систему — разместить устройство на самой мачте станции.

«На крыше электробуса находятся контактные рельсы. Решение поменять местами два зарядных устройства позволит облегчить электробус и увеличить запас хода. А ещё уменьшить цену транспорта, ведь для пять-шесть машин нужен всего один пантограф», — написал Ликсутов в телеграм-канале департамента транспорта.