Москва, 11 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,26%, отступая до 71,11 рубля. Евро теряет незначительные 0,08%, снижаясь до 81,58 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги

«Вышедшие 10 ноября вечером данные по инфляции в США оказались существенно хуже ожиданий. Цены в Америке выросли не на 5,8% год к коду, как прогнозировали эксперты, а до тридцатилетнего максимума — на 6,2%.

Это породило волну панических покупок доллара по всему миру на опасениях, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику существенно быстрее, чем предполагалось ранее. В результате просадка наблюдалась в большинстве валют развитых и развивающихся рынков.

Дополнительное давление на курс рубля оказал новый откат нефтяных цен. Однако сейчас паника несколько утихла и в российскую валюту вернулись покупатели.

15 ноября стартует новый налоговый период, а текущие котировки доллара делают для компаний-экспортеров, раздувшихся от высокой выручки, выгодной его продажу.

Дополнительный позитив рынку принесло успешное размещение Минфином РФ ОФЗ 10 ноября после длительного перерыва. Также довольно сильно смотрится рынок цветных металлов, и в первую очередь золото, традиционно служащее для инвесторов защитным инструментом от инфляции и экономической нестабильности.

Небольшая дефляция в России, зафиксированная на прошедшей неделе, скорее всего, была обусловлена не реальной сменой тренда, а некоторым снижением покупательской активности в нерабочие дни. Ну, если не с пандемией, то хотя бы с разгоном инфляции они помогают справиться.

На фоне высокой кредитной ставки уровень инфляции в 8% уже не выглядит слишком страшно, тем более, что это всего лишь на 1,8 процентного пункта выше, чем в долларе, при том, что учетная ставка в США остается на многолетних минимумах.

Это повышает интерес инвесторов к российскому рублевому долгу. Скорее всего, в ближайшее время рубль продолжит попытки укрепления», — предполагает эксперт.

Читайте также: После просадки доллар устремился вверх