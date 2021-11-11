Москва, , 15:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об акцизах на жидкую сталь, освобождении от НДФЛ ряда доходов, а также изменении подходов к налогообложению НДПИ товарных руд черных металлов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Предполагается введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического производства. Ставка будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию, а корректироваться будет на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%.

В ходе дискуссии глава Минфина Антон Силуанов заверил, что принятие норм не приведет к росту цен.

«По нашим расчетам, введение НДПИ и акциза не приведет к росту цен на продукцию. Мы в законе специально такую норму прописали», — сказал Силуанов.

Законопроектом предусматривается также освобождение от НДФЛ доходов, получаемых от некоммерческих организаций (НКО), учрежденных в соответствии с указами президента Российской Федерации, и от учрежденных ими некоммерческих организаций, предоставленных не только за счет грантов президента Российской Федерации, но также за счет иных источников.

Устанавливаются размеры государственной пошлины за проведение экспертиз в целях предоставления и подтверждения разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro, а также за предоставление, подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro. Одновременно предполагается и повышение размера пошлин на регистрацию новых препаратов.

Законопроектом предусматривается изменение подходов к налогообложению налогом на добычу полезных ископаемых добычи (НДПИ) товарных руд черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитштаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд.

В части изменения параметров налогообложения угольной отрасли предлагается изменение параметров формулы НДПИ, в части донастройки налогообложения добычи коксующегося угля за счет перехода от фиксированной ставки налога к новому механизму налогообложения.

В отношении калийных солей предлагается донастроить механизм расчета ставки НДПИ, устанавливающий дополнительное изъятие в размере 85 рублей за 1 тонну добытой руды.

Законопроект будет доработан ко второму чтению, по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина будет создана межфракционная рабочая группа во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Сергеем Неверовым («Единая Россия»).

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