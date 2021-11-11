Жигулевск, Самарская область, 11 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности после гибели подростка в результате поражения электрическим током в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Стой опасно для жизни

По версии следствия, летом прошлого года обвиняемая индивидуальный предприниматель заключила договор аренды нежилых помещений, в том числе помещения трансформаторной подстанции. В этом помещении находилось электрооборудование и распределительное устройство.

«При этом, обвиняемая не обеспечила безопасность содержания данных помещений, эксплуатации электрооборудования, распределительного устройства, находящегося в помещении трансформаторной подстанции, а также допустила отсутствие на входной двери специальных знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током, и запорных устройств, исключающих проникновение в это помещение посторонних лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате в августе 2021 года подросток 2004 года рождения беспрепятственно зашел в помещение трансформаторной подстанции и получил поражение техническим электричеством. Травмы оказались смертельными.

По данному факту в отношении женщины 1976 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.