София, , 15:53 — REGNUM Апелляционный суд Софии увеличил размер залога в качестве меры пресечения для лидера крайне правого Болгарского национального союза (БНС), кандидата в президенты страны Бояна Расате (Станкова). Об этом 11 ноября сообщило Болгарское телевидение со ссылкой на свои источники.

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Согласно официальной информации, соответствующая сумма составила 5000 левов ($2,9 тыс.). По словам представителей судебной коллегии, в настоящее время существует реальная опасность того, что Б. Расате может продолжить экстремистскую деятельность или предпримет попытку скрыться от правосудия.

Напомним, Б. Расате обвиняется в нападении на ЛГБТ-центр в Софии 30 октября, в результате чего ранения получили несколько человек. 1 ноября Центральная избирательная комиссия Болгарии лишила мужчину кандидатской неприкосновенности. Если вина главы БНС в хулиганстве будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.