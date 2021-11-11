Челябинск, , 15:52 — REGNUM Уходящий в отставку спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш станет советником губернатора Челябинской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Челябинская область Евгений Катышев

Глава региона Алексей Текслер поблагодарил Мякуша за работу на посту председателя парламента и отметил, что он был и остаётся преданным сторонником команды. «А после сложения полномочий продолжит работать в качестве моего советника на благо региона и его жителей», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, южноуральский парламент возглавит первый вице-спикер Александр Лазарев. Ранее он был главой Южноуральска. Мякуш решил уйти на пенсию.

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