Салехард, , 15:52 — REGNUM В правительство Ямала — Ненецкого автономного округа директором департамента спецмероприятий назначен Сергей Неустроев. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

Сергей Неустроев Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сергей Неустроев родился в городе Тюмени, в 1993 году окончил Тюменское высшее военно-командное училище имени маршала инженерных войск по специальности «Командная тактическая инженерия войск». В 1999 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «юрист». С 1997 года служил по контракту в органах безопасности России, в том числе и в ЯНАО в должности заместителя руководителя регионального отделения. С 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя директора по внутреннему контролю по корпоративной защите АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».

Является полковником запаса, женат, воспитывает двух дочерей.