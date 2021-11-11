Москва, 11 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Решающую роль в воспитании детей должны играть оба родителя в равной степени, в этом уверены 93% жителей России. Главную роль матери в воспитании видят только 3%, отца — лишь 1%. Об этом свидетельствует даные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 45% опрошенных, большая часть отцов в России не принимают активное участие в воспитании детей. Об обратном заявили 39% Затруднились ответить 16% граждан. 64% рассказали, что отец активно занимался их воспитанием, 25% — не принимал участия.

Сегодня 77% мам и 46% пап считают, что проводят с ребёнком достаточно времени. При этом 22% мам и 52% пап признают, что уделяют недостаточно внимания ребёнку.

Опрос по квартирам проведен 15−17 октября 2021 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало, 43% жителей РФ считают, что хороший отец — это тот человек, который заботится о детях и воспитывает их.

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