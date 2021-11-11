Иерусалим, , 22:05 — REGNUM Сербия стремится к тому, чтобы в течение двух или трех лет занять место среди 30 самых инновационных экономик мира. Об этом заявил 11 ноября глава Торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж в Иерусалиме после церемонии открытия представительства ТПП Сербии в этом городе.

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«Если посмотреть шире, представительство ТПП Сербии в Иерусалиме одновременно является и канцелярией для налаживания связей между нашими (сербскими и израильскими — ИА REGNUM) инновационными компаниями», — заявил Чадеж телеканалу РТС.

Он подчеркнул, что перед Сербией стоят задачи модернизации инфраструктуры, промышленного производства, металлургии — а в эти областях важную роль играет цифровизация, в которой Израиль достиг чрезвычайно больших успехов.

Напомним, что в соответствии со статьей 16 Вашингтонского соглашения, подписанного в сентябре 2020 года, Сербия должна была переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этот пункт соглашения до сих пор не реализован.