Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Правительство Молдавии должно компенсировать резкий рост тарифа на природный газ жителям, которые имеют скромные доходы. Об этом 11 ноября заявила президент республики Майя Санду в соцсети Facebook.

Майя Санду President.gov.ua

«Люди справедливо беспокоятся о последствиях повышения цен. В этой ситуации государство должно поддержать наиболее уязвимые слои населения», — написала Санду.

Она отметила, что тяжелая ситуация сложилась из-за роста цен на международном рынке. Президент призвала сограждан заботиться друг о друге, чтобы пережить «этот трудный период».

Напомним, в Молдавии с ноября стоимость газа для населения выросла в 2,4 раза — с 4,3 до 11,08 (до 45 рублей) за 1 кубометр. Рост тарифов связан с новыми условиями на поставку газа из России. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в связи с этим обвинил молдавское правительства в «непрофессионализме». Он заявил, что с Москвой можно было договориться о более выгодных условиях.

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