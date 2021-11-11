Минск, 11 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Белорусская спортсменка, чемпионка мира по лыжному фристайлу Александра Романовская задержана в Минске правоохранительными органами. Об этом 11 ноября сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Задержана за нарушение административного законодательства», — приводит слова Ганусевич ТАСС.

При этом она не уточнила, какие нарушения закона допустила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Романовская была задержана 10 ноября после тренировки.

В 2019 году Романовская стала чемпионкой мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках. Также она является многократным призёром этапов кубка мира.

В 2021 году она была исключена из сборной Белоруссии. Спортсменка заявляла, что причиной стала поддержка протестов после президентских выборов в августе 2020 года.