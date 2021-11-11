Варшава, , 15:45 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда принял в Президентском дворце в Варшаве руководителей силовых ведомств республики. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Юлия Гринь

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Дуда поблагодарил руководителей полиции, Пограничного комитета, министерства обороны и Службы безопасности за то, что они продолжают охрану польско-белорусской границы от массового наплыва в ЕС мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

«Спасибо за то, что все эти действия выполняются с такой самоотдачей солдат и пограничников. Спасибо за то, что эффективно охраняете границу», — указал Дуда во время обращения к силовикам.

Президент также повысил в звании ряд руководителей силовых ведомств республики и вручил им погоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.