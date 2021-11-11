Геленджик, Краснодарский край, 11 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Бывший оперуполномоченный полиции отдела МВД России по городу Геленджику, скрывавшийся от следствия, задержан, сообщили 11 ноября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Экс-полицейский проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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По версии следствия, в июле 2021 года двое оперуполномоченных полиции на улице остановили автомобиль, в котором находились представители одной из строительных компаний. Один из полицейских вывел водителя из машины, причинил физическую силу, а после того, как тот упал, применил против него спецсредства. Затем пострадавшего и его коллегу доставили в отдел полиции, где незаконно удерживали, требуя заплатить им 1,7 млн рублей. Один из потерпевших в итоге снял часть денег с карты, еще одну часть вымогателям передала его родственница. Только после этого мужчин отпустили, после чего они сразу обратились с заявлением в правоохранительные органы.

«Двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику скрылись от органов следствия, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск. В ходе следствия также была установлена причастность к совершению данного преступления еще двух сотрудников полиции, прикомандированных в отдел МВД РФ по городу Геленджику из другого региона. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением специальных средств», — уточнили в СК.

Сегодня, 11 ноября, второй подозреваемый по данному делу был задержан сотрудниками УФСБ РФ по краю.