Москва, 11 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали, сроки визита будут согласованы дополнительно.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Господин министр меня пригласил посетить Мали с визитом, и я с удовольствием принимаю это приглашение, согласуем его сроки и повестку дня дополнительно», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Мали не смогли справиться с террористической угрозой и обратились к российским частным компаниям

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