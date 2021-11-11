Москва, 11 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. На предстоящей встрече глава МИД и Минобороны России и Франции, которая запланирована на 12 ноября, участникам предстоит серьёзный разговор по украинской тематике. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Франция и Россия

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, ну я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — сказал российский министр.

Говоря о подопечных Лавров имел ввиду режим презента Украины Владимира Зеленского, «который подрывает и последовательно, в отрытую, игнорируя все советы, которые адресуются о необходимости обеспечить безальтернативность Минских договорённостей, подрывает эти самые договорённости, при молчаливом попустительстве французских и немецких соавторов по минскому комплексу мер».

«У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министры иностранных дел и обороны России и Франции проведут двустороннюю встречу на полях международной конференции по Ливии в Париже.