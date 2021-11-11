Москва, , 15:40 — REGNUM Правительство РФ задумалось отказаться от проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург Не исключено, что это может быть не окончательное решение, и через какое-то время к идее о высокоскоростной магистрали могут вернуться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Высокоскоростной поезд Publicdomainpictures.net

«Нынешнее намерение отказаться может быть связано не столько с тем, что проект требует значительных средств, сколько с тем, что существующие виды транспорта отлично справляются с перевозками между Москвой и Санкт-Петербургом.

Железная дорога, авиакомпании и автомобильный транспорт ежегодно перевозят между большой число пассажиров и значительный объём грузов.

Возможно, значительного увеличения пассажиропотока в ближайшие годы не предвидится, что ставит под сомнение необходимость строительства высокоскоростной магистрали и могло повлиять на принятие отказа от неё.

Кроме того, возможно, что на это решение повлияла плотная застройка территории, по которой могла пройти ВСМ, что могло привести к многочисленным конфликтам, и чтобы их избежать, было решено отказаться от проекта.

Строительство выделенной грузовой линии может быть интересным проектом. В первую очередь такая линия позволит увеличить объём перевозок между двумя столицами, что благоприятно скажется на экономике.

Во-вторых, такая линия улучшит поставки товаров с северо-запада в другие части страны и обратно. Наконец, она может стать частью международного транспортного коридора «Север — Юг», что ускорит его развитие, увеличит объёмы торговли РФ с другими странами.

Строительство выделенной грузовой линии позволит модернизировать существующие железнодорожные пути между двумя городами, что приблизит перевозки на них к статусу ВСМ.

Так что строительство выделенной грузовой линии имеет смысл, и такой проект можно осуществить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России может отказаться от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

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