Вашингтон, , 16:57 — REGNUM В компании Twitter появилось новое подразделение под названием Twitter Crypto. Об этом 11 ноября сообщает издание «Хабр».

Twitter lonaug

По данным издания, задачей подразделения станет внедрение в Twitter архитектуры децентрализованных социальных сетей для сохранения приватности данных пользователей. Руководство компании также отметило, что Twitter Crypto будет заниматься всем, что касается децентрализованных технологий, в том числе криптовалютами.

Ранее в Twitter появилась возможность авторам платформы получать чаевые в криптовалюте Bitcoin (биткоин). При этом с пользователей не будет взиматься комиссия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Instagram появятся уведомления о необходимости сделать перерыв от соцсети