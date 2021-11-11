Вашингтон, 11 ноября 2021, 16:57 — REGNUM В компании Twitter появилось новое подразделение под названием Twitter Crypto. Об этом 11 ноября сообщает издание «Хабр».
По данным издания, задачей подразделения станет внедрение в Twitter архитектуры децентрализованных социальных сетей для сохранения приватности данных пользователей. Руководство компании также отметило, что Twitter Crypto будет заниматься всем, что касается децентрализованных технологий, в том числе криптовалютами.
Ранее в Twitter появилась возможность авторам платформы получать чаевые в криптовалюте Bitcoin (биткоин). При этом с пользователей не будет взиматься комиссия.
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