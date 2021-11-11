Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Андрей Анохин, неудачно пытавшийся переизбраться в новый созыв Заксобрания от Российской партии социальной справедливости (РПСС), назначен заместителем председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Этот орган входит в состав администрации Северной столицы.

Assembly.spb.ru Андрей Анохин

Данные об Анохине как новом зампреде комитета появились на официальном сайте Смольного.

Напомним, Анохин был избран в городской парламент V созыва в 2011 году от партии «Справедливая Россия». За регулярную поддержку в Заксобрании позиции партии «Единая Россия» в 2012 году Анохина исключили из «Справедливой России». В 2016 году уже от «Единой России» Анохин переизбрался в VI созыв Заксобрания. В конце 2019 года его исключили из регионального политсовета ЕР после, неоднократных конфликтов с главой петербургских единороссов, тогдашним спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым. 19 апреля 2021 года Анохин сообщил о выходе из «Единой России», после того, как его не допустили к участию в праймериз ЕР.

На выборах в сентябре 2021 года Анохин баллотировался в VII созыв Заксобрания от Российской партии социальной справедливости (РПСС), возглавив партийный список в Петербурге. Но этот список не прошел 5%-ный барьер, и Анохин не смог переизбраться в городской парламент.

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Задачи Комитета по делам Арктики в Смольном — обеспечение согласованного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга с федеральными органами, органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам комплексного социально-экономического развития Арктики, а также по вопросам развития культуры и обеспечения экологической безопасности в Арктике;

создание необходимых организационных условий для установления и развития связей в социально-экономической сфере, а также в сферах экологической безопасности и культуры с регионами Арктической зоны РФ, содействие регионам Арктической зоны в комплексном социально-экономическом развитии, а также в развитии культуры и обеспечении экологической безопасности;

координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга по вопросам, касающимся комплексного социально-экономического развития Арктики, а также по вопросам развития культуры и обеспечения экологической безопасности в Арктике.