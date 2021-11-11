Ярославль, 11 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев предупредил подрядчиков, занимающихся ремонтами дорог в регионе, что срывы сроков сдачи работ могут перерасти в расторжением государственных контрактов. Об этом глава региона заявил на совещании по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Yarregion.ru Михаил Евраев

Работы по нацпроекту сейчас продолжаются на 18 дорожных объектах. На 13 дорогах — с опозданием по срокам. Дорожники говорят о том, что им не хватает материалов, также мешает неблагоприятная погода. Однако Михаила Евраева такие ответы не устраивают.

«Я считаю, если люди заключили контракт, то им сразу обозначаются условия. Если вы не выполняете, мы вас предупреждаем. Если вы не понимаете это предупреждение, значит сразу же будет расторжение со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил врио губернатора.

Больше всего вопросов вызывает ремонт дороги «Тутаев — Шопша» в Тутаевском районе Ярославской области.