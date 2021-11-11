Казань, , 15:39 — REGNUM В Казани на улице Заслонова ввели в эксплуатацию 19-этажный дом на 144 квартиры. Здание стало последним из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков 2015 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Долгострой Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР

Мэр Ильсур Метшин во время осмотра дома выразил надежду, что в Казани больше не появятся обманутые дольщики. Ввод дома в эксплуатацию планировался еще в 2015 году, но в связи с банкротством застройщика (ООО «Фирма «Свей») строительство объекта остановилось. Во время торгов недостроенный дом приобрела группа компаний «Бриз», выкупив также земельный участок рядом с домом, где ранее располагался частный сектор. В 2020 году строительство возобновили.

Всего в Казани получили возможность вселиться в свои квартиры 6304 обманутых дольщика. Только с начала 2021 года новое жилье получили 2265 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, летом 2021 года в Казани ввели в эксплуатацию многоквартирный дом, строительство которого начали в 2003 году.

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