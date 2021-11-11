Киев, 25 февраля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия якобы не станет использовать получаемое от Запада оружие для ударов по целям на территории России. Его слова 25 февраля привело украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Я обобщённо отвечу: если [цели находятся на] … [освобождённой Россией] территории Украины — применяем [западное] оружие, если по другим направлениям — применяем украинское оружие», — сказал он.

По утверждению Зеленского, киевские власти якобы не станут применять поставленное Западом оружие для ударов по целям или объектам на территории России или каких-либо других стран.

При этом глава киевского режима в очередной раз заявил о том, что украинское руководство не хочет вести переговоры о мирном урегулировании конфликта с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим неоднократно использовал получаемое от Запада оружие для ударов по целям и объектам на территории России. Так, 15 февраля ВСУ нанесли удар по Белгороду из западной системы РСЗО RM-70 Vampire. В результате этого погибли шесть мирных жителей, включая одного ребёнка.

Также 3 февраля украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске (ЛНР), в результате чего погибли не менее 20 человек и десятки пострадали. Отмечалось, что около пекарни нет никаких военных объектов, а потому удар ВСУ нанесли по мирным гражданам целенаправленно.

Позднее военные следователи рассказали «Известиям», что ВСУ использовали для удара по Лисичанску, предположительно, американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.