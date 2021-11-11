Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Видео, как бывшего президента Грузии затаскивают в палату больницы на территории тюрьмы № 18 в Тбилиси, подтверждает, что его туда доставили силой. Об этом 11 ноября заявил журналистам адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

«По моему, эти кадры ясно показывают, что в отношении Михаила Саакашвили имело место бесчеловечное отношение, и что его силой заводят в учреждение №18», — сказал адвокат.

Садзаглишвили добавил, что у Саакашвили после перевода в тюремную больницу остались тюремные повреждения. Он также заявил, что не доверяет Службе государственного инспектора, которая начала проверку жалобы экс-президента на избиение со стороны сотрудников тюрьмы.

Ранее следователь Службы госинспектора Георгий Микеладзе заявил, что у экс-президента при телесном осмотре травм не обнаружили. Назначена медэкспртиза.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. Сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в частную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату.

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