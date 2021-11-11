11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:39 — REGNUM Заявление директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Изидор Кауфман. Прибыль (фрагмент). Кон.XIX- нач. XX вв

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"Согласен с ним. Хотя бы потому, что он явно умнее всех этих «антипрививочников», потому что достиг такого поста и положения. Это означает, что он знает, что говорит», — поделился своим мнением Аркадий Л.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что мнение Гинцбурга очень важно, ведь он стал, по сути, рупором российского руководства в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Другие же сильно усомнились в благих намерениях производителя одной из самых распространённых вакцин в Российской Федерации.

«Можно подумать, у него уже был опыт в подобных делах. Пусть тешится своей известностью, но перестанет сотрясать общество. Не думаю, что вакцина заменит добросовестное лечение», — пишет Ninelle B.

Часть людей считает, что Гинцбург постоянно делает заявления, даже не обращая внимания на то, что они противоречат предыдущим его высказываниям.

«Этот господин войдёт в историю не как разработчик вакцины от коронавируса, а как дискредитировавший идею вакцинопрофилактики заболеваний. Он сделал столько противоречащих друг другу заявлений за последний год, что отпугнул от прививки большую часть населения России», — написал Дмитрий Б.

Александр Гинцбург и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

«Заявленный и утверждённый Кремлём один год срока действия QR-кода на вакцины снизили до шестимесячного срока действия. Это прямое и неопровержимое доказательство того, что применение этих вакцин имеет исключительно экспериментальный, а не научно-обоснованный и достоверно изученный характер! Не удивлюсь, если в результате станет людям жить ещё хуже. Напортачат там что-нибудь с иммунитетом, а отвечать за это, как всегда, никто не станет», — указывает Олег В.

Ряд пользователей указывает на то, что ревакцинация всего населения каждые полгода — это крайне сомнительное решение в борьбе с пандемией коронавируса.

«Да хоть 200% населения привейте, никуда этот вирус не денется. COVID-19 пришёл непонятно откуда, непонятно куда и уйдёт, когда, кому это будет выгодно, позволит», — считает Юрий П.

«Все прививки у нас в детстве делались на несколько лет, а эти, что, каждые полгода будут ставить? Походу, просто кому-то очень хочется денег заработать на здоровье российских граждан», — подозревает Андрюшка В.

«Победить коронавирус, конечно, сразу не выйдет, но умирать будут раза в два-три реже», — убеждён Дмитрий Ф.

Вакцинация в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считают, что вакцинация, может быть, не победит коронавирус, но зато, вероятно, снизит количество смертельных случаев среди инфицированных. Другие же отметили, что вакцинаторская горячка, в которую попала российская власть, может стоить для многих их жизни и последнего здоровья.

«А как быть тем, кому нельзя прививаться? По крайней мере, летом ещё говорили, что нельзя хронически больным ставить вакцину, а теперь всё с точностью да наоборот! Сердечникам, диабетикам, аллергикам, оказывается, прививка стала уже необходима! Вы там, в показаниях-то, не путайтесь!» — отмечает Филипп М.

Напомним, 10 ноября директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете» о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его мнению, для победы над COVID-19 в России нужно, чтобы прививку сделали 70−75 процентов населения.