Челябинск, , 15:34 — REGNUM В Заскобрании Челябинской области будет новый председатель. Областное отделение «Единой России» определилось с кандидатурой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заксобрание Челябинской области

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Решение было принято на заседании президиума областного политсовета «ЕР». Пост спикера займёт Александр Лазарев, являющийся сейчас первым заместителем председателя. Он же возглавит фракцию ЕР в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM Владимир Мякуш покидает свой пост. Этот вопрос был согласован с губернатором ещё год назад.

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