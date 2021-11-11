Челябинск, 11 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Заскобрании Челябинской области будет новый председатель. Областное отделение «Единой России» определилось с кандидатурой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ural-66 Заксобрание Челябинской области

Решение было принято на заседании президиума областного политсовета «ЕР». Пост спикера займёт Александр Лазарев, являющийся сейчас первым заместителем председателя. Он же возглавит фракцию ЕР в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUMВладимир Мякуш покидает свой пост. Этот вопрос был согласован с губернатором ещё год назад.