Москва, , 15:33 — REGNUM Гидроэлектростанции являются и останутся основой возобновляемой энергетики в России. Об этом 11 ноября заявил член правления, первый заместитель генерального директора «РусГидро» Роман Бердников на телеканале «Россия 24».

Гидроэлектростанция xlibber

«У нас гидроэнергетики на 52 ГВатт в стране. Общий объём потребления — это порядка 160 ГВатт», — заявил Бердников.

«В структуре баланса мы занимаем порядка 20−25%. И когда мы говорим про возобновляемые источники энергии, это прежде всего гидроэлектростанции», — указал он.