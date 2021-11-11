Варшава, , 15:33 — REGNUM Информацию о задержании гражданина России на белорусско — польской границе не подтвердили в МИД Польши. Об этом 11 ноября сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

МИД Польши Adrian Grycuk

«Мы никакой информации про людей, которые были бы гражданами России или других государств, не знаем в польском МИД. Я не подтверждаю», — сказал Ясина.

Ранее пограничная служба Польши сообщила о задержании гражданина России, которого якобы подозревают в пособничестве нелегальным мигрантам из Белоруссии.

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