Нальчик, 11 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В столице Кабардино-Балкарии состоялись выборы мэра. На второй срок был переизбран Таймураз Ахохов. Его кандидатуру поддержали единогласно депутаты совета местного самоуправления, сообщили в мэрии города.

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В конкурсе на должность мэра участвовли пять человек. Из них наиболее достойной комиссии показалась кандидатура Ахохова. На пятой сессии Совета депутатов, состоявшейся 10 ноября, за него были отданы голоса всех присутствовавших депутатов.

Напомним, Таймуразу Ахохову 50 лет. Он возглавил столицу Кабардино-Балкарии в апреле 2018 года. До этого несколько лет работал замглавы правительства республики и возглавлял казначейство.

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