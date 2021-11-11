Афины , , 15:40 — REGNUM Европейская комиссия прогнозирует высокие темпы роста для Греции в своих осенних экономических прогнозах, опубликованных 11 ноября.

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Так, эксперты Еврокомиссии прогнозируют рост греческой экономики в размере 7,1% в 2021 году и 5,2% в 2022 году, тем самым пересматривая свои прогнозы по сравнению с опубликованным в июле: на 2021 год в сторону повышения (4,3%), а на 2022 — немного в сторону понижения (с 6%).

Согласно отчету Комиссии, «восстановление греческой экономики набирает обороты, в первую очередь благодаря внутреннему спросу и более благоприятному, чем ожидалось, туристическому сезону. Ожидается, что последствия пандемии будут постепенно смягчаться, в то время как адаптивная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика в сочетании с сильным стимулом, полученным в результате Плана восстановления и повышения устойчивости, позволят сохранить набранные темпы в будущем. Меры чрезвычайной поддержки адаптируются к меняющимся потребностям экономики и, как ожидается, будут в значительной степени прекращены к концу 2021 года, что будет способствовать сокращению дефицита государственного бюджета в целом».

В докладе подчеркивается, что реальный ВВП Греции достиг своего допандемического уровня во втором квартале 2021 года. Восстановление было обусловлено внутренним спросом, в частности инвестициями, и накоплением запасов, а продолжающееся налогово-бюджетное стимулирование сыграло решающую роль в поддержке экономики.