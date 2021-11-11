Волгоград, 11 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Личности злоумышленников, испортивших новый памятный знак в Центральном районе Волгограда, устанавливают полицейские, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Осквернённый памятный знак

Неизвестные чёрной краской нанесли экстремистские призывы на памятном знаке жертвам Холокоста. Надписи заметили жители окрестных домов, пришедшие на прогулку в сквер, и обратились в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, памятный знак торжественно открыли 9 ноября в присутствии полномочного министра, заместителя главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в РФ Ронена Крауса.