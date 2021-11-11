Уфа, 11 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в посредничестве в коммерческом подкупе в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Сообщается, что в феврале 2020 года нефтяная компания организовала закупку на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту нефтепромыслового оборудования в районе Крайнего Севера.

По версии следствия, начальник отдела нефтяной компании через троих человек, в том числе и обвиняемого, предложил директору коммерческого предприятия оказать содействие в победе на аукционе и дальнейшем беспрепятственном принятии выполненных работ.

«За свои услуги они потребовали вознаграждение в размере 8,5 процентов от цены контракта, что составило почти 82 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что директор фирмы осознал неправомерность действий и сообщил об этом стражам порядка.

«При получении в декабре 2020 года первой части денег в размере 15 млн рублей один из посредников был задержан», — сообщает пресс-службы.

По данному факту в отношении 44-летнего обвиняемого жителя Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый признал.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

«Материалы уголовного дела в отношении сотрудника нефтяной компании и еще двоих посредников выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении пресс-службы.