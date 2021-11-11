Москва, , 15:27 — REGNUM Необходимость изменения в КоАП в части ответственности водителей за целый ряд правонарушений назрела давно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

ГИБДД See2me.ru

«Ни для кого не секрет, что нарушение ППД для многих является нормой и приводит зачастую к тяжелейшим последствиям. А относительно невысокие штрафы и вовсе позволяли некоторым водителям чувствовать себя на дороге безнаказанными.

Такие участники движения или вообще не оплачивают штрафы годами, или просто закладывают в семейный бюджет статью расходов на штрафы. Воспринимая их как «плату» за возможность превысить скорость, объехать пробку по обочине, обогнать по встречной полосе через сплошную разметку и т. д.

А уж если человек рассматривает штраф как плату за то, чтобы ездить не по правилам, и у него есть для этого финансовые возможности, то он точно не будет соблюдать ПДД. По мнению таких водителей, правила написаны для всех остальных — для «нищебродов», «слабаков», «тюфяков» и т. д.

Те же, кто готов просто оплатить свои нарушения, заранее не собираясь соблюдать ПДД, будут и дальше сознательно ездить не по правилам, так как «раз оплачено, то все и дозволено». Последствия, как известно, бывают крайне печальными.

А снижение смертности на дорогах идет крайне низкими темпами. Куда медленнее, чем в Европе, и уж совсем слабо на фоне поставленных президентом РФ Владимиром Путиным целей снизить смертность в ДТП вообще до нуля.

Другой вопрос, насколько эффективно будут реализовываться нововведения. Всем хорошо известна старая истина, что в России строгость законов компенсируется необязательностью их соблюдения. Эта, казалось бы, шутка на самом деле имеет под собой веские основания.

Количество сотрудников ДПС сейчас крайне невелико. Камеры тоже на каждом столбе не поставишь. В итоге львиная доля правонарушений остается просто незамеченной. На что и надеются нарушители.

Да, одного из тысячи могут поймать за езду на обочине. Но каждый нарушитель надеется, что он не стает именно тем единственным. Да и величина штрафа не настолько велика, чтобы отбить охоту снова нарушать.

Так что важнейшим фактором, влияющим и на безопасность на дорогах, и на комфортность передвижения по ним, является даже не строгость наказания, а его неотвратимость.

Вот когда нарушитель будет понимать, что сколько раз он превысил скорость, выехал на обочину или встречку, проехал под запрещающий знак, ровно столько раз он и будет оштрафован (пусть даже на небольшую сумму), желание ездить не по правилам мгновенно пропадет», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции РФ предложило внести в обновлённый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ несколько новых штрафов для водителей автомобилей.

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