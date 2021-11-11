Рязань, 11 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В 3,7 раза снизилось число граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных, с начала 2021 года в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства региона.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

В региональную службу занятости за помощью в трудоустройстве в 2021 году обратились около 17 тысяч граждан. Новую работу нашли 10,5 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился в 3,5 раза по сравнению с началом года — с 2,8% до 0,8%. По данным на ноябрь, на учёте в службе занятости состоит около семи тысяч рязанцев, из них в качестве безработных — 4,1 тысяча человек.

В банке вакансий региона на данный момент содержится свыше 14 тысяч предложений для трудоустройства, наибольшая потребность — в сферах обрабатывающих производств, здравоохранения, образования, торговли и услуг, строительной индустрии.