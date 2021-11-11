Москва, 11 ноября 2021, 15:25 — REGNUM Солнечная энергетика имеет большие перспективы в России, при этом не только в южных регионах, которые считаются наиболее пригодными для этого вида энергетики. Об этом 11 ноября заявил генеральный директор «Хевел» Игорь Шахрай на телеканале «Россия 24».

Солнечная электростанция
Солнечная электростанция

«Это заблуждение, что у нас нет солнца, что солнца недостаточно. Да, холодно, у нас недостаточно тепла, но с солнцем всё в порядке. И ветер дует, и с солнцем всё в порядке», — заявил Шахрай.

Отметим, что под Ставрополем в настоящее время уже функционирует солнечная электростанция площадью 300 га. Помимо Ставропольского края, в Южном федеральном округе существует, например, электростанция в Волгоградской области на 90МВатт, также идёт строительство электростанции на 100 МВатт в Республике Дагестан.