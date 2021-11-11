Москва, , 15:25 — REGNUM Солнечная энергетика имеет большие перспективы в России, при этом не только в южных регионах, которые считаются наиболее пригодными для этого вида энергетики. Об этом 11 ноября заявил генеральный директор «Хевел» Игорь Шахрай на телеканале «Россия 24».

Солнечная электростанция

«Это заблуждение, что у нас нет солнца, что солнца недостаточно. Да, холодно, у нас недостаточно тепла, но с солнцем всё в порядке. И ветер дует, и с солнцем всё в порядке», — заявил Шахрай.

Отметим, что под Ставрополем в настоящее время уже функционирует солнечная электростанция площадью 300 га. Помимо Ставропольского края, в Южном федеральном округе существует, например, электростанция в Волгоградской области на 90МВатт, также идёт строительство электростанции на 100 МВатт в Республике Дагестан.