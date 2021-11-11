Бишкек, , 15:24 — REGNUM Возле Дома правительства Киргизии сегодня, 11 ноября, проходит митинг работников киргизско-китайского совместного предприятия, выступающих против отключений электроэнергии.

Без света © ИА REGNUM

Участие в акции протеста принимают около 50 человек, которые жалуются на то, что из-за отсутствия электричества чугунно-литейный цех, на котором они трудятся, вынужден был прекратить свою деятельность.

Читайте также: Президент Киргизии назвал министерство энергетики банкротом

Протестующие держат в руках плакаты с надписями «Не тушите бизнес!», «Дайте нам свет!», «Дайте работать на Родине!», «Верните нам работу — включите свет» и другими аналогичными лозунгами на русском и киргизском языках.

«Предприятие обесточили без предупреждения. Никто не потрудился объяснить причины отключения электроэнергии», — посетовали митингующие.

Участники митинга требуют от президента Киргизии Садыра Жапарова и от правительства возобновить электроснабжение их предприятия, поскольку в противном случае они останутся без работы, и им будет не на что содержать свои семьи и выплачивать кредиты.

ИА REGNUM напоминает, что из-за острого дефицита электроэнергии власти Киргизии ввели в республике жёсткие ограничения на использование электричества как коммерческими, так и бытовыми потребителями. В частности, с 1 ноября начали отключать от электроснабжения все работавшие в республике плавильные и литейные цеха.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: веерные отключения переименовали в краткосрочные