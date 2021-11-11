Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может добиться возвращения в тюрьму в Рустави, если прекратит заявлять о своей голодовке. Об этом 11 ноября сообщил на брифинге глава минюста республики Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее адвокаты экс-президента жаловались, что он, находясь в тюремной больнице в Тбилиси, испытывает психологическое давление, так как заключенные в других камерах постоянно кричат в его адрес угрозы и оскорбления.

«Конечно же, если он прекратит голодовку, то вернётся в тюремное учреждение №12», — сказал министр.

Брегадзе также продемонстрировал видео с камер наблюдения в тбилисской тюрьме, как Саакашвили активно сопротивлялся охранникам, переносивших его в палату. Глава минюста отметил, что экс-президент находится в «отменной физической форме».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. При этом сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в частную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника.

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