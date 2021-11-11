Приштина, , 15:35 — REGNUM В прокуратуре первой инстанции Приштины 11 ноября сообщили о том, что житель Косово был задержан на двое суток за домогательство до поверенной в делах при посольстве Люксембурга Наташи Гомез.

Домогательство Army.mil

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина повел себя «нежелательным образом» во время вождения.

Напомним, в Косово недавно прошла неделя борьбы за права жертв насилия, в ходе которой значительное внимание уделялось правам женщин.

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