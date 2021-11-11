Приштина, Сербия, 11 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В прокуратуре первой инстанции Приштины 11 ноября сообщили о том, что житель Косово был задержан на двое суток за домогательства к поверенной в делах при посольстве Люксембурга Наташи Гомез.

Army.mil Домогательство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина повел себя «нежелательным образом» во время вождения.

Напомним, в Косово недавно прошла неделя борьбы за права жертв насилия, в ходе которой значительное внимание уделялось правам женщин.