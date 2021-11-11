Гатчина, Ленинградская область, , 15:27 — REGNUM В Ленинградской области, в деревне Корпикюля Гатчинского района, увековечили память экипажа вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии, который в июне текущего года увел падающую машину от населенного пункта, не допустив гибели местных жителей. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В Ленобласти увековечили память разбившегося экипажа Ми-8 Росгвардии

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что экипаж вертолета погиб 24 июня 2021 года при выполнении учебно-тренировочного полета в Гатчинском районе Ленобласти. При отказе техники летчики до последнего уводили падающую машину от жилых домов населённого пункта. В результате Ми-8 упал примерно в 200 метрах от жилых строений, на земле пострадавших и разрушений не было. Погиб весь экипаж вертолёта — майор Николай Мулюкин, капитан Денис Куликов и старший лейтенант Рамиль Сулейманов.

Памятная стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны, как символ преемственности поколений в деле защиты Отечества. Перед этим росгвардейцы провели работы по восстановлению дота. В дальнейшем мемориал будет расширен и увековечит память о подвиге защитников Ленинграда.

В церемонии приняли участие родственники погибших пилотов, их сослуживцы, ветераны эскадрильи и жители деревни Корпикюля.

«Это были офицеры, безгранично преданные избранному делу, настоящие мастера лётной профессии. Летчики погибли, сохранив жизни жителей деревни. Мы навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах», — отметил командующий Северо-Западным округом Росгвардии, генерал-полковник Павел Дашков.

Ранее указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, погибшие лётчики были посмертно награждены орденами Мужества.

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