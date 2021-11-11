Вашингтон, 11 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Модель Белла Хадид рассказала, что «несколько лет» борется с психологическими проблемами. Об этом 11 ноября пишет издание The Sun.

Скриншот с YouTube Белла Хадид

«Самолечение при ментальных заболеваниях не является линейным — оно как поездка на американских горках с препятствиями», — говорит модель. По словам Хадид, сейчас ей «уже лучше»: «У меня было достаточно срывов, а также выгорание, чтобы понять, что я достаточно много работаю».

Ранее во время ссоры певец Зейн Малик ударил Иоланду Хадид, мать Беллы Хадид. Артиста признали виновным — он находится на испытательном сроке, а также обязан посещать курсы по управлению гневом.