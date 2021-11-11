Красногорск, , 15:19 — REGNUM Юг России является наиболее благоприятной частью страны для развития солнечной энергетики, и там уже идёт активное строительство электростанций. Об этом 11 ноября заявил генеральный директор «Солар Системс» Михаил Молчанов на телеканале «Россия 24».

Солнечная электростанция Solarsystems.msk.ru

«Юг России — инсолированная часть России. Много возможностей развивать солнечную энергетику там, где она действительно нужна, где есть какие-то локальные дефициты», — заявил Молчанов.

Он отметил, что в Ставропольском крае функционирует солнечная электростанция площадью 300 га.

«Помимо Ставропольского края, в Южном федеральном округе мы также работаем в Волгоградской области — уже построили там 90 МВатт, — сейчас выходим на строительство в Республике Дагестан, 100 МВатт построим», — указал он.