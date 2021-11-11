Москва, , 15:17 — REGNUM Самолёт-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе РФ у юго-запада Крымского полуострова. Об этом 11 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самолет-разведчик RC-135V U.S. Air Force

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В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил.

«На удалении около 30 километров от государственной границы Российской Федерации к самолёту-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолёт изменил курс в направлении от границы России», — добавили в оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США был обнаружен над Чёрным морем. Он приблизился к государственной границе Российской Федерации на 35 км. По данным Минобороны РФ, вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолёт более пяти часов барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7−10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Чёрного моря.