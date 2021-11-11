Владимир, 11 ноября 2021, 15:16 — REGNUM Во Владимире скончался десятидневный младенец, заразившийся коронавирусом от матери, сообщил портал «АиФ» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Константина Баранова.
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки во Владимирскую область 30 октября поручил медикам из федерального центра помочь владимирским коллегам в лечении ребёнка.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 2313 смертей пациентов с коронавирусом.