Владимир, , 15:16 — REGNUM Во Владимире скончался десятидневный младенец, заразившийся коронавирусом от матери, сообщил портал «АиФ» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Константина Баранова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки во Владимирскую область 30 октября поручил медикам из федерального центра помочь владимирским коллегам в лечении ребёнка.

«Он появился на свет недоношенным, с врождёнными пороками и COVID-19. Десять дней врачи боролись за его жизнь. Министр, когда был здесь, дал команду, чтобы приехала многопрофильная бригада. Пока они добирались, ребёнок умер. Было сделано все необходимое. О переводе в Москву вопрос не стоял. Будет собрана расширенная комиссия по рассмотрению летальных исходов. Рассмотрим и этот случай, но медики сделали все возможное и невозможное», — прокомментировал Баранов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 2313 смертей пациентов с коронавирусом.