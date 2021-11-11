Кишинёв, , 15:14 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов инициировали простой вотум недоверия министру здравоохранения республики Алле Немеренко. Текст вотума на заседании парламента 11 ноября зачитал депутат Владимир Односталко.

Парламент Молдавии Serhiodudnic

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Ситуация в здравоохранении вышла из-под контроля человека, который должен действовать профессионально. На 20% — 30% выросли цены на противовирусные препараты. Количество ежедневных заражений COVID-19 составляет около 1500», — заявил Односталко.

Он добавил, что больницы в стране переполнены, а в них не хватает для пациентов оборудования и кислорода. Депутат также обвинил Немеренко в том, что кампания вакцинации от COVID-19 в республике находится «в застое».

Стоит отметить, что в парламенте Молдавии для вынесения простого вотума недоверия достаточно 15 депутатов. Для его утверждения необходимо набрать большинство голосов членов парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Молдавии раскритиковал работу нового правительства страны