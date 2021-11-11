Москва, , 15:14 — REGNUM С интересом жду законопроектов о применении QR-кодов на транспорте, кафе и магазинах, однако принуждать к вакцинации граждан не следует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Интересно, все интересно. Когда внесут законопроекты — порассуждаем. Но нужно ли это — вопрос», — сказал Синельщиков.

По его убеждению, ограничения излишни, в том числе и требования вице-премьера Татьяны Голиковой обеспечить если не стопроцентную, то 90-процентную вакцинацию от коронавируса.

«Людей надо убеждать к этому, не нужно это насилие. У нас не все сделали, чтобы убедить народ. Пропагандистскую кампанию по вакцинации власти провалили, и сейчас проваливают. Сколько сил, трат, сколько волокиты, сколько ненависти к власти!» — рассуждает парламентарий.

Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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