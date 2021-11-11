Москва, 11 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Учитывая характер взаимоотношений России с США и ЕС, очевидно, что в случае введения санкций в отношении «Аэрофлота», последуют ответные меры с российской стороны, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Jonathan Winton Photography Самолёт Аэрофлота

«Контрсанкциями могут быть запреты на полеты в Россию, и, что может оказаться гораздо более болезненно для ЕС и США, запреты на полеты над территорией России.

В таком случае западные авиаперевозчики понесут значительные потери из-за необходимости облетать российскую территорию, через которую проходят многочисленные маршруты между Азией, Европой и Америкой.

Поскольку мировые авиаперевозчики все еще находятся на пути выхода из коронакризиса, то такого рода двусторонние меры могут оказать катастрофическое влияние на авиаотрасль в целом.

В связи с чем, все же возможность введения таких мер маловероятна. Тем не менее, на этой новости акции «Аэрофлота» снижаются на 1,83%.

Это происходит потому, что даже малейшая вероятность осуществления таких мер, действительно, сильно ударит по финансовому положению компании и в значительной степени усложнит и без того непростой процесс выхода из кризиса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Bloomberg передавало, что. авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции со стороны Евросоюза из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

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