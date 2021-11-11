Ташкент, 11 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Само время требует дальнейшего усиления системы обеспечения профессиональных, трудовых и социально-экономических прав работников предприятий и организаций. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поздравления активистов по случаю Дня профессиональных союзов республики.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Считаю, что все работодатели и руководители в нашей стране должны следовать общепризнанному в мире правилу: на каждом предприятии, в учреждении обязательно должна действовать профсоюзная организация, и руководители обязаны тесно сотрудничать с ней», — сказал президент.

Президент Узбекистана указал, что «только тогда мы сможем предотвратить нарушения трудового законодательства и утвердить в нашей жизни социальную справедливость».