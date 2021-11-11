Москва, 11 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В России увеличивается число регионов, использующих мощности солнечных электростанций. Об этом 11 ноября заявил генеральный директор «Солар Системс» Михаил Молчанов на телеканале «Россия 24».

Солнечная электростанция

«Объект занимает порядка 300 га, достаточно большая территория занята электрическими модулями — находится не так далеко от аэропорта Ставрополя», — заявил Молчанов.

«В Ставропольском крае это был первый подобный объект. Насколько мы знаем, сейчас уже построена и ветроэнергетика — нам приятно себя считать первопроходцем именно в этом регионе. Помимо Ставропольского края, в Южном федеральном округе мы также работаем в Волгоградской области — уже построили там 90 МВатт, — сейчас выходим на строительство в Республике Дагестан, 100 МВатт построим», — указал он.